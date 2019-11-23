Богатейший человек Британии Рэтклифф: «МЮ» потратил огромную сумму после ухода Фергюсона, и результат шокирующе плох»

Источник материала: Tribuna.com

Джим Рэтклифф, богатейший человек Великобритании и глава компании Ineos, владеющей «Ниццей», ответил на вопрос о том, готов ли он приобрести «Манчестер Юнайтед».

«Не сейчас, нет. Сейчас это не самое привлекательное бизнес-вложение.

Они неправильно выбирали тренеров, они осуществляли не слишком хорошие трансферы. Сейчас «Юнайтед» – «глупые деньги» (dumb money – термин, обозначающий инвесторов, недостаточно компетентных в отрасли – Sports.ru), что видно по таким трансферам, как покупка Фреда.

Мы не будем смотреть на другие клубы, пока мы не добьемся хорошего результата в «Ницце». Нам нужно понять, как добиться успеха, прежде чем выписывать чек на крупную сумму. Это довольно сложно.

«Юнайтед» потратил огромную сумму после ухода Фергюсона, и результат был, мягко говоря, плох. Шокирующе плох, если честно.

У нас здесь другой подход, мы пытаемся быть в меру разумными. Нужно пытаться искать молодые таланты, пытаться быть ближе к корням травы (grassroots – термин, в данном случает означающий детский и юношеский футбол – Sports.ru).

У некоторых клубов есть способность работать таким образом: «Саутгемптон», «Лилль». «Юнайтед» сделал это очень плохо. В какой-то мере они не понимают, что делают», – заявил Рэтклифф.

Также бизнесмен заявил, что стоимость клубов АПЛ является препятствием к их покупке.

«Сколько Абрамович заплатил за«Челси», 100 миллионов фунтов? Глейзеры [за «Юнайтед»]? Сколько, 500 миллионов фунтов? Можно говорить, что сейчас стоимость около 3-4 миллиардов, но никто никогда не платил подобные суммы.

Ineos всегда пытался найти разумный подход. Нам не нравится разбазаривать деньги, иначе мы бы не оказались там, где мы находимся сегодня. Это часть нашей ДНК – пытаться разумно тратить», – сказал Рэтклифф в интервью The Times.