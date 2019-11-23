ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Болельщики «Реала» освистывали каждое касание Бэйла после его выхода на замену

24.11.2019 08:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Болельщики «Реала» освистали полузащитника команды Гарета Бэйла.

Игрок вышел на замену на 67-й минуте матча 14-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедада» (3:1). Это был его первый матч в составе «Реала» за последние полтора месяца.

Трибуны «Сантьяго Бернабеу» встретили Бэйла оглушительным свистом. Каждый раз, когда Бэйл касался мяча, болельщики начинали громко свистеть.

Бэйл поучаствовал в 3-м мяче «Реала». Полузащитник команды Каземиро во время празднования демонстративно побежал к Бэйлу, показывая тем самым, что не испытывает проблем с партнером по команде. Несмотря на это, болельщики продолжили освистывать каждое касание Бэйла.

Бэйл отпраздновал выход на Евро флагом «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке». «Реалу» это не понравилось

«Реал» о праздновании Бэйла с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид»: «Дурная шутка»

Соберите группы Евро-2020 и выиграйте билеты на матч «Реал» – «Атлетико»

Болельщики «Реала» освистывали каждое касание Бэйла после его выхода на замену

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Болельщики «Реала» освистали полузащитника команды Гарета Бэйла.
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Реал» выиграл 5 из 6 последних матчей. Общий счет – 19:1
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
24.11.2019
Чырвоны прамень
Новости Волковыска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика