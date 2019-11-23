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Болельщики «Реала» освистывали каждое касание Бэйла после его выхода на замену
24.11.2019 08:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Болельщики «Реала» освистали полузащитника команды Гарета Бэйла.
Игрок
Трибуны
Бэйл поучаствовал в 3-м мяче «Реала». Полузащитник команды Каземиро во время празднования демонстративно побежал к Бэйлу, показывая тем самым, что не испытывает проблем с партнером по команде. Несмотря на это, болельщики продолжили освистывать каждое касание Бэйла.
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Болельщики «Реала» освистали полузащитника команды Гарета Бэйла.
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