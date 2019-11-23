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Единая лига ВТБ. «Химки» примут «Цмокi-Мiнск»
24.11.2019 11:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В воскресенье, 24 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» примут на своей площадке белорусский «Цмокi-Мiнск».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: «Химки» – 7-0, ЦСКА – 5-2, «Локомотив-Кубань» – 4-2, «Енисей» – 4-2, УНИКС – 4-3, «Зелена-Гура» – 3-3, «Нижний Новгород» – 3-3, «Астана» – 3-3, «Зенит» – 3-4, «Калев» – 3-4, «Автодор» – 2-4, «Парма» – 1-6, «Цмокi-Мiнск» – 0-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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В воскресенье, 24 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» примут на своей площадке белорусский «Цмокi-Мiнск».
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