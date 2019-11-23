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Единая лига ВТБ. «Химки» примут «Цмокi-Мiнск»

24.11.2019 11:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В воскресенье, 24 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» примут на своей площадке белорусский «Цмокi-Мiнск».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Химки – Цмоки-Минск
Дата проведения
24 ноября, 15.00, «Баскетбольный центр Химки»
Онлайн матча

Парма – Автодор
Дата проведения
24 ноября, 15.30, «УДС Молот»
Онлайн матча

Положение команд: «Химки» – 7-0, ЦСКА – 5-2, «Локомотив-Кубань» – 4-2, «Енисей» – 4-2, УНИКС – 4-3, «Зелена-Гура» – 3-3,  «Нижний Новгород» – 3-3, «Астана» – 3-3, «Зенит» – 3-4, «Калев» – 3-4, «Автодор» – 2-4, «Парма» – 1-6, «Цмокi-Мiнск» – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье, 24 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» примут на своей площадке белорусский «Цмокi-Мiнск».
 
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