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Квашук о Гомеле: «Цены тут вообще какие-то неадекватные. Больше скажу – здесь все дороже, чем в Баку, где я раньше играл»
24.11.2019 12:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Украинский полузащитник «Гомеля»
– Какими были первые впечатления от города?
– Я привык к мегаполисам. Гомель, конечно, относительно большой город, но это не Минск и не Киев. Мне тяжело было найти квартиру. Очень. Цены тут вообще какие-то неадекватные.
– В Гомеле дороже, чем в Киеве?
Больше скажу – здесь все дороже, чем в Баку, где я раньше играл. Там я снимал за 500 долларов квартиру на 100 с чем-то «квадратов» в новостройке. Квартира была просто топ! До набережной было пять минут ходьбы. В Гомеле двухкомнатная квартира стоит 450 долларов. Я этому был немного удивлен.
– Куда отдыхать выбираетесь?
– Да никуда. Семью я не привез из Киева, никуда не ходил и не хожу. Один раз полчаса прогулялся по парку, и нигде особо больше не бывал. За весь сезон, возможно, лишь дважды посещал кафе. На рыбалку езжу и сижу дома.
– Знаменитые гомельские насекомые вас кусают?
– Заели прилично. Меня в команде все предупреждали: «О! Сейчас пойдут мошки! Будь готов!» И они задалбывали прилично. А ребята говорили, что в прошлом году было еще хуже. Однажды я поехал на рыбалку. Поставил палатку, захожу внутрь, а там – беда. Такой рой мошек, что просто не знал, что делать. В итоге психанул, разобрал палатку, развернулся и уехал, – приводит слова Квашука пресс-служба Parimatch.
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Квашук о Гомеле: «Цены тут вообще какие-то неадекватные. Больше скажу – здесь все дороже, чем в Баку, где я раньше играл»
Украинский полузащитник «Гомеля» Виталий Квашук поделился мнением о городе на берегах Сожа.
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