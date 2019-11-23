Квашук о Гомеле: «Цены тут вообще какие-то неадекватные. Больше скажу – здесь все дороже, чем в Баку, где я раньше играл»

Источник материала: Tribuna.com

Украинский полузащитник «Гомеля» поделился мнением о городе на берегах Сожа.

– Какими были первые впечатления от города?

– Я привык к мегаполисам. Гомель, конечно, относительно большой город, но это не Минск и не Киев. Мне тяжело было найти квартиру. Очень. Цены тут вообще какие-то неадекватные.

– В Гомеле дороже, чем в Киеве?

Больше скажу – здесь все дороже, чем в Баку, где я раньше играл. Там я снимал за 500 долларов квартиру на 100 с чем-то «квадратов» в новостройке. Квартира была просто топ! До набережной было пять минут ходьбы. В Гомеле двухкомнатная квартира стоит 450 долларов. Я этому был немного удивлен.

– Куда отдыхать выбираетесь?

– Да никуда. Семью я не привез из Киева, никуда не ходил и не хожу. Один раз полчаса прогулялся по парку, и нигде особо больше не бывал. За весь сезон, возможно, лишь дважды посещал кафе. На рыбалку езжу и сижу дома.

– Знаменитые гомельские насекомые вас кусают?

– Заели прилично. Меня в команде все предупреждали: «О! Сейчас пойдут мошки! Будь готов!» И они задалбывали прилично. А ребята говорили, что в прошлом году было еще хуже. Однажды я поехал на рыбалку. Поставил палатку, захожу внутрь, а там – беда. Такой рой мошек, что просто не знал, что делать. В итоге психанул, разобрал палатку, развернулся и уехал, – приводит слова Квашука пресс-служба Parimatch.