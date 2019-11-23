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«Динамо» Брест – «Витебск». Дуарте, Быков и Хобленко начнут с первых минут

24.11.2019 13:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стали известны стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» Брест – «Витебск».

«Динамо» БрестГутор, Веретило, Павловец, Кики, Витус, Дуарте, Быков, Нехайчик, Милевский, Хобленко, Гордейчук.

Запасные: Павлюченко, Бабаво, Осучукву, Никифоренко, Кривец, Юзепчук, Лаптев.

«Витебск»:

Запасные:

Напомним, игра начнется в 14.00 по белорусскому времени. Tribuna.com проведет текстовую трансляцию встречи.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Стали известны стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» Брест – «Витебск».
 
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