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«Динамо» Брест – «Витебск». Дуарте, Быков и Хобленко начнут с первых минут
24.11.2019 13:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата Беларуси «Динамо»
«Динамо» Брест: Гутор, Веретило, Павловец, Кики, Витус, Дуарте, Быков, Нехайчик, Милевский, Хобленко, Гордейчук.
Запасные: Павлюченко, Бабаво, Осучукву, Никифоренко, Кривец, Юзепчук, Лаптев.
Запасные:
Напомним, игра начнется в 14.00 по белорусскому времени. Tribuna.com проведет
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Стали известны стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» Брест – «Витебск».
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