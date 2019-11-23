Виталий Квашук: «На поле, на котором играет «Минск», вообще нельзя людей выпускать»

Источник материала: Tribuna.com

Украинский полузащитник Виталий Квашук поделился мнением о стадионах высшей лиги чемпионата Беларуси.

– Кажется, как никогда прежде в этом сезоне вам по ногам стучат белорусские защитники. Сразу вспоминаются травмы в матчах с минским и брестским «Динамо».

По ногам мне бьют в каждой игре, это ни для кого не секрет – такая работа. Это футбол, а не балет. Отношусь ко всему нормально. Что касается эпизода в матче с брестским «Динамо», у меня после него до сих пор голеностоп болит. То набухает, то опять боль проходит. Я в том эпизоде отдал пас, Владислав Васильев ударил по ноге, и она просто вывернулась.

Близкие, увидев фото в интернете, начали звонить и спрашивать: «Боже, что с тобой случилось?!» Когда я увидел повтор момента, мне даже заплакать захотелось. Спас лишь тейп, который был на голеностопе. Если бы не он, то быть большой беде.

После матча Васильев набрал по телефону, извинился и сказал, что не ожидал, что я так быстро отдам пас. Поговорили с ним нормально. Валера Кичин, кстати, тоже после матча с минским «Динамо» звонил. Я не ждал жалости, но мне было приятно, что они поступили по-человечески. Так что все нормально. А потом вышел на это поле в Мозыре… Я честно скажу, что это просто тихий ужас. Ничего не хочу сказать плохого о стадионе, но на таких полях можно играть только в кроссовках.

– А какое поле в Беларуси худшее из тех, где играли?

– Еще, наверное, Маяковку назову. Считаю, что на поле, на котором играет «Минск», вообще нельзя людей выпускать, – сказал Квашук.