|
Александр Нойок: «Мечтаю о чемпионстве в этом году, чтобы потом услышать гимн Лиги чемпионов в Бресте»
24.11.2019 13:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник брестского «Динамо»
– В недавнем интервью ты рассказывал, чем отличаются Беларусь и Украина. А есть что-то украинское, чего тебе не хватает в Беларуси?
– Сложно сказать. Борщ и в Беларуси вкусно готовят. Думаю, мне не хватает моих родных.
– О чем мечтает Александр Нойок?
– В первую очередь, о чемпионстве в этом году, чтобы потом услышать гимн Лиги чемпионов в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Нойок: «Мечтаю о чемпионстве в этом году, чтобы потом услышать гимн Лиги чемпионов в Бресте»
Полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок поделился своей мечтой.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)