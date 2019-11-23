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Александр Нойок: «Мечтаю о чемпионстве в этом году, чтобы потом услышать гимн Лиги чемпионов в Бресте»

24.11.2019 13:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок поделился своей мечтой.

– В недавнем интервью ты рассказывал, чем отличаются Беларусь и Украина. А есть что-то украинское, чего тебе не хватает в Беларуси?

– Сложно сказать. Борщ и в Беларуси вкусно готовят. Думаю, мне не хватает моих родных.

– О чем мечтает Александр Нойок?

– В первую очередь, о чемпионстве в этом году, чтобы потом услышать гимн Лиги чемпионов в Бресте, – сказал Нойок.

 
Теги: Брест
 
 
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Полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок поделился своей мечтой.
 
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