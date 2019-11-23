Александр Нойок: «Мечтаю о чемпионстве в этом году, чтобы потом услышать гимн Лиги чемпионов в Бресте»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского «Динамо» поделился своей мечтой.

– В недавнем интервью ты рассказывал, чем отличаются Беларусь и Украина. А есть что-то украинское, чего тебе не хватает в Беларуси?

– Сложно сказать. Борщ и в Беларуси вкусно готовят. Думаю, мне не хватает моих родных.

– О чем мечтает Александр Нойок?

– В первую очередь, о чемпионстве в этом году, чтобы потом услышать гимн Лиги чемпионов в , – сказал Нойок.