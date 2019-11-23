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Лобастов, Кривко и Алимбекова в составе сборной Беларуси на первый этап Кубка мира
24.11.2019 14:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренерский штаб сборной Беларуси определил составы команды на первый этап Кубка мира, Кубка IBU и юниорский Кубок IBU.
Стартовый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря. Первый этап Кубка IBU состоится в Шушене (Норвегия) с 28 ноября по 1 декабря. Юниорский Кубок IBU стартует 12 декабря в словенской Поклюке.
Состав сборной Беларуси на этап Кубка мира в Эстерсунде.
Мужчины: Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский, Никита Лобастов,
Женщины:
Состав сборной Беларуси на этап Кубка IBU в Шушене.
Мужчины:
Женщины: Аделина Сабитова, Анна Мусатова, Карина Ануфриенко.
Состав сборной Беларуси на этап юниорского Кубка IBU в Поклюке.
Юниоры: Кирилл Тюрин, Илья Авсеенко, Степан Данилов, Александр Мацкевич, Роман Чепыжов.
Юниорки: Наталья Карницкая, Дарья Кудаева, Алина Пильчук, Арина Яборова, Ольга Гаврилкина.
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Тренерский штаб сборной Беларуси определил составы команды на первый этап Кубка мира, Кубка IBU и юниорский Кубок IBU.
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