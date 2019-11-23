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Лобастов, Кривко и Алимбекова в составе сборной Беларуси на первый этап Кубка мира

24.11.2019 14:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренерский штаб сборной Беларуси определил составы команды на первый этап Кубка мира, Кубка IBU и юниорский Кубок IBU.

Стартовый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря. Первый этап Кубка IBU состоится в Шушене (Норвегия) с 28 ноября по 1 декабря. Юниорский Кубок IBU стартует 12 декабря в словенской Поклюке.

Состав сборной Беларуси на этап Кубка мира в Эстерсунде.

Мужчины: Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский, Никита Лобастов, Максим Воробей (начнет сезон на Кубке IBU, 30 ноября переедет на Кубок мира).

Женщины: Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины.

Состав сборной Беларуси на этап Кубка IBU в Шушене.

Мужчины: Виктор Кривко, Дмитрий Лазовский, Егор Казаринов, Максим Воробей.

Женщины: Аделина Сабитова, Анна Мусатова, Карина Ануфриенко.

Состав сборной Беларуси на этап юниорского Кубка IBU в Поклюке.

Юниоры: Кирилл Тюрин, Илья Авсеенко, Степан Данилов, Александр Мацкевич, Роман Чепыжов.

Юниорки: Наталья Карницкая, Дарья Кудаева, Алина Пильчук, Арина Яборова, Ольга Гаврилкина.

Лобастов, Кривко и Алимбекова в составе сборной Беларуси на первый этап Кубка мира

 
 
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Тренерский штаб сборной Беларуси определил составы команды на первый этап Кубка мира, Кубка IBU и юниорский Кубок IBU.
 
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