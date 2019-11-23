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24.11.2019 16:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче 29 тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» обыграло «Витебск» (1:0) и за тур до конца впервые в своей истории завоевало золотые медали.

Команда Марцела Лички набрала 72 очка и стала недосягаемой для соперников.

БАТЭ, победивший сегодня минское «Динамо» (3:0), с 67-ю очками останется на второй строчке. Прервалась 13-летнее превосходство борисовчан, когда клуб подряд завоевывал золотые медали чемпионата.

 

 
Теги: Витебск
 
 
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В матче 29 тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» обыграло «Витебск» (1:0) и за тур до конца впервые в своей истории завоевало золотые медали.
 
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