Новости спорта

Источник материала: Tribuna.com

В матче 29 тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» обыграло «Витебск» (1:0) и за тур до конца впервые в своей истории завоевало золотые медали.

Команда Марцела Лички набрала 72 очка и стала недосягаемой для соперников.

БАТЭ, победивший сегодня минское «Динамо» (3:0), с 67-ю очками останется на второй строчке. Прервалась 13-летнее превосходство борисовчан, когда клуб подряд завоевывал золотые медали чемпионата.