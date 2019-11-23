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Брестское «Динамо» прервало гегемонию БАТЭ, когда клуб из Борисова 13 лет подряд становился чемпионом
24.11.2019 15:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня брестское «Динамо» победило «Витебск» (1:0) и впервые в своей истории стало чемпионом Беларуси.
Таким образом, брестский клуб прервал 13-летнию гегемонию БАТЭ, когда клуб из Борисова подряд становился чемпионом Беларуси. Всего у БАТЭ 15 чемпионских титулов.
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Брестское «Динамо» прервало гегемонию БАТЭ, когда клуб из Борисова 13 лет подряд становился чемпионом
Сегодня брестское «Динамо» победило «Витебск» (1:0) и впервые в своей истории стало чемпионом Беларуси.
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