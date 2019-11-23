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Болельщики брестского «Динамо» выбежали на поле после выигранного сегодня чемпионства

24.11.2019 16:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Болельщики брестского «Динамо» после домашней победы над «Витебском» (1:0) выбежали на поле, чтобы отпраздновать с командой завоеванное чемпионство.

Брест впервые в своей истории завоевал чемпионский титул.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Болельщики брестского «Динамо» после домашней победы над «Витебском» (1:0) выбежали на поле, чтобы отпраздновать с командой завоеванное чемпионство.
 
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