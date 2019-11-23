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Болельщики брестского «Динамо» выбежали на поле после выигранного сегодня чемпионства
24.11.2019 16:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Болельщики брестского «Динамо» после домашней победы над «Витебском» (1:0) выбежали на поле, чтобы отпраздновать с командой завоеванное чемпионство.
Брест впервые в своей истории завоевал чемпионский титул.
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Болельщики брестского «Динамо» после домашней победы над «Витебском» (1:0) выбежали на поле, чтобы отпраздновать с командой завоеванное чемпионство.
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