Александр Зайцев: «Мы к этому шли, мы достигли. Мы это взяли, это наша победа!»

Источник материала: Tribuna.com

Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев прокомментировал завоевание клубом чемпионства.

– День исключительно важный. Сами все понимаете, к этому нечего добавить. Мы к этому шли… Кто-то говорит долго, кто-то говорит не долго. 3,5 года, но мы к этому пришли. Мы достигли. Мы это взяли, это наша победа! Все, точка! – сказал Зайцев в эфире «Беларусь 5»