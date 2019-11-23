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Александр Зайцев: «Мы к этому шли, мы достигли. Мы это взяли, это наша победа!»
24.11.2019 16:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев прокомментировал завоевание клубом чемпионства.
– День исключительно важный. Сами все понимаете, к этому нечего добавить. Мы к этому шли… Кто-то говорит долго, кто-то говорит не долго. 3,5 года, но мы к этому пришли. Мы достигли. Мы это взяли, это наша победа! Все, точка! – сказал Зайцев в эфире «Беларусь 5»
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Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев прокомментировал завоевание клубом чемпионства.
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