Алексей Бага о закономерности для БАТЭ 2-го места: «Нужно отталкиваться оттого, что не решили задачу. Мы должны быть чемпионами»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после матча с минским «Динамо» (3:0) ответил на вопросы журналистов и оценил для борисовчан серебряные медали.

Напомним, сегодня брестское «Динамо» оформило чемпионство и прервало 13-летнюю гегемонию БАТЭ.

– Хотелось, чтобы последняя домашняя игра закончилась победой. В день матча были опасения, потому что не доехали бойцы из сборных. Яссе [Туоминен] получил травму задней поверхности, наши «сборники» тоже были не готовы. Поэтому в заявку включили только 16 человек. Были опасения из-за этого. Погода тоже внесла свои коррективы. Плюс принципиальный матч, соперник непростой. Но от того, как готовились оставшиеся ребята, я испытывал удовлетворение и сумасшедшую уверенность в победе. Так в общем-то и произошло.

– Насколько закономерны серебряные медали БАТЭ?

– Нужно отталкиваться оттого, что не решили задачу. Мы должны быть чемпионами. А серебряные медали или не серебряные – это рассуждения в другой плоскости. Не стали чемпионами, а говорить о том, какая медаль, не стоит. Мы давно приучили себя и наших поклонников к итоговым победам. Ее сегодня нет. Поэтому нет смысла рассуждать о достоинстве медалей

– Что случилось с БАТЭ? Чего не хватило команде в этом сезоне?

– У нас есть еще тур – надеюсь будет время подумать, порассуждать. Если говорить совсем банально, в спорте так бывает. Человеческий фактор и все что угодно не срабатывает. Сейчас трудно об этом говорить. В современном футболе, чтобы был результат, много факторов должно сработать воедино. Это не то, что вышел на поле и всех обыграл. Это большая индустрия. Надо смотреть на себя и разбираться в нюансах. Нельзя сказать, что виноват Иванов, Петров, Сидоров. Во-первых, это будет неуважительно ко всем, кто причастен к БАТЭ. Во-вторых, это неправильный путь. Мы не должны никого обвинять. Виноваты все. Сумасшедшая пища для размышления, чтобы жить дальше. Надеюсь, тренерский штаб, игроки и офис будут трудиться в этом ремесле и трудиться долго, а БАТЭ еще даст много футболистов и менеджеров. Так бывает. Мы сегодня смотрим, какие места заняли команды и почему. Сейчас Почеттино, финалист Лиги чемпионов, на 12-м месте. Можете объяснить почему? Вот и я то же самое, – сказа Бага, передает корреспондент Tribuna.com.