ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алексей Бага о закономерности для БАТЭ 2-го места: «Нужно отталкиваться оттого, что не решили задачу. Мы должны быть чемпионами»

24.11.2019 17:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после матча с минским «Динамо» (3:0) ответил на вопросы журналистов и оценил для борисовчан серебряные медали.

Напомним, сегодня брестское «Динамо» оформило чемпионство и прервало 13-летнюю гегемонию БАТЭ.

– Хотелось, чтобы последняя домашняя игра закончилась победой. В день матча были опасения, потому что не доехали бойцы из сборных. Яссе [Туоминен] получил травму задней поверхности, наши «сборники» тоже были не готовы. Поэтому в заявку включили только 16 человек. Были опасения из-за этого. Погода тоже внесла свои коррективы. Плюс принципиальный матч, соперник непростой. Но от того, как готовились оставшиеся ребята, я испытывал удовлетворение и сумасшедшую уверенность в победе. Так в общем-то и произошло.

– Насколько закономерны серебряные медали БАТЭ?

– Нужно отталкиваться оттого, что не решили задачу. Мы должны быть чемпионами. А серебряные медали или не серебряные – это рассуждения в другой плоскости. Не стали чемпионами, а говорить о том, какая медаль, не стоит. Мы давно приучили себя и наших поклонников к итоговым победам. Ее сегодня нет. Поэтому нет смысла рассуждать о достоинстве медалей

– Что случилось с БАТЭ? Чего не хватило команде в этом сезоне?

– У нас есть еще тур – надеюсь будет время подумать, порассуждать. Если говорить совсем банально, в спорте так бывает. Человеческий фактор и все что угодно не срабатывает. Сейчас трудно об этом говорить. В современном футболе, чтобы был результат, много факторов должно сработать воедино. Это не то, что вышел на поле и всех обыграл. Это большая индустрия. Надо смотреть на себя и разбираться в нюансах. Нельзя сказать, что виноват Иванов, Петров, Сидоров. Во-первых, это будет неуважительно ко всем, кто причастен к БАТЭ. Во-вторых, это неправильный путь. Мы не должны никого обвинять. Виноваты все. Сумасшедшая пища для размышления, чтобы жить дальше. Надеюсь, тренерский штаб, игроки и офис будут трудиться в этом ремесле и трудиться долго, а БАТЭ еще даст много футболистов и менеджеров. Так бывает. Мы сегодня смотрим, какие места заняли команды и почему. Сейчас Почеттино, финалист Лиги чемпионов, на 12-м месте. Можете объяснить почему? Вот и я то же самое, – сказа Бага, передает корреспондент Tribuna.com.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после матча с минским «Динамо» (3:0) ответил на вопросы журналистов и оценил для борисовчан серебряные медали.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Зайцев: «Команду мы на следующий сезон мы сформировали.  Костяк остается»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • женские стильные часы наручные вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика