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Александр Зайцев: «Команду мы на следующий сезон мы сформировали. Костяк остается»
24.11.2019 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев рассказал о том, что команда на следующий сезон уже сформирована.
– Команда понятно, что становится чемпионом. Если заглядывать в следующий сезон, то там же Лига чемпионов. Как команда меняться будет? Если можете сейчас сказать.
– Команду мы на следующий сезон мы сформировали. Костяк остается. Есть несколько подписаний. Кое-какие вы уже знаете, кое-какие мы объявим в ближайшее время. Но для нас трансферная кампания практически уже прошла. Все, кого мы хотели, они уже с нами. Скоро будем объявлять, – сказал Зайцев в эфире
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Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев рассказал о том, что команда на следующий сезон уже сформирована.
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