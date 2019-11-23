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Александр Зайцев: «Команду мы на следующий сезон мы сформировали.  Костяк остается»

24.11.2019 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев рассказал о том, что команда на следующий сезон уже сформирована.

– Команда понятно, что становится чемпионом. Если заглядывать в следующий сезон, то там же Лига чемпионов. Как команда меняться будет? Если можете сейчас сказать.

– Команду мы на следующий сезон мы сформировали.  Костяк остается. Есть несколько подписаний. Кое-какие вы уже знаете, кое-какие мы объявим в ближайшее время. Но для нас трансферная кампания практически уже прошла. Все, кого мы хотели, они уже с нами. Скоро будем объявлять, – сказал Зайцев в эфире «Беларусь 5».

 

 
 
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Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев рассказал о том, что команда на следующий сезон уже сформирована.
 
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