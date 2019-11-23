Александр Зайцев: «Команду мы на следующий сезон мы сформировали.  Костяк остается»

Источник материала: Tribuna.com

Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев рассказал о том, что команда на следующий сезон уже сформирована.

– Команда понятно, что становится чемпионом. Если заглядывать в следующий сезон, то там же Лига чемпионов. Как команда меняться будет? Если можете сейчас сказать.

– Команду мы на следующий сезон мы сформировали. Костяк остается. Есть несколько подписаний. Кое-какие вы уже знаете, кое-какие мы объявим в ближайшее время. Но для нас трансферная кампания практически уже прошла. Все, кого мы хотели, они уже с нами. Скоро будем объявлять, – сказал Зайцев в эфире «Беларусь 5» .