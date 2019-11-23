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Игроки брестского «Динамо» во время пресс-конференции облили Личку шампанским
24.11.2019 17:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Игроки брестского «Динамо» облили главного тренера Марцела Личку шампанским на пресс-конференции после матча с «Витебском» (1:0).
Футболисты скандировали: «Марцел Личка – чемпион страны! Чемпион страны!»
Сегодня брестчане за тур до конца чемпионата оформили чемпионский титул.
Отметим, что Личка стал первым иностранным тренером, выигравшим в Беларуси чемпионский титул.
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Игроки брестского «Динамо» облили главного тренера Марцела Личку шампанским на пресс-конференции после матча с «Витебском» (1:0).
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