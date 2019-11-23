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Гуренко о проигрыше БАТЭ 0:3: «Стыдно перед нашими болельщиками. Мы сыграли ниже своих возможностей»

24.11.2019 17:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко подытожил поражение (0:3) от БАТЭ в матче 29-го тура.

«Стыдно перед нашими болельщиками, которые приехали в Борисов. Мы сыграли ниже своих возможностей. В первом тайме ничего не получилось. Все, что делалось в этом году, было неправильным. Мы это заслужили», – сказал Гуренко.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко подытожил поражение (0:3) от БАТЭ в матче 29-го тура.
 
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