Гуренко о проигрыше БАТЭ 0:3: «Стыдно перед нашими болельщиками. Мы сыграли ниже своих возможностей»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко подытожил поражение (0:3) от БАТЭ в матче 29-го тура.

«Стыдно перед нашими болельщиками, которые приехали в Борисов. Мы сыграли ниже своих возможностей. В первом тайме ничего не получилось. Все, что делалось в этом году, было неправильным. Мы это заслужили», – сказал Гуренко.