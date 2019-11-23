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Гуренко о проигрыше БАТЭ 0:3: «Стыдно перед нашими болельщиками. Мы сыграли ниже своих возможностей»
24.11.2019 17:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко подытожил поражение (0:3) от БАТЭ в матче 29-го тура.
«Стыдно перед нашими болельщиками, которые приехали в Борисов. Мы сыграли ниже своих возможностей. В первом тайме ничего не получилось. Все, что делалось в этом году, было неправильным. Мы это заслужили», – сказал Гуренко.
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Гуренко о проигрыше БАТЭ 0:3: «Стыдно перед нашими болельщиками. Мы сыграли ниже своих возможностей»
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко подытожил поражение (0:3) от БАТЭ в матче 29-го тура.
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