Павел Нехайчик: «Мое будущее в Бресте? Надо отдохнуть и принять взвешенное решение»

Источник материала: Tribuna.com

Капитан брестского «Динамо» Павел Нехайчик после завоеванного чемпионского титула с командой не стал говорить о своем будущем в Бресте.

– Что с вашим будущим – это открытый вопрос?

– Через неделю у нас матч с минским «Динамо». Это принципиально для болельщиков. Болельщики дружат друг с другом, мы не можем провести ее спустя рукава. Дальше у нас отпуск. Надо отдохнуть и принять взвешенное решение, – сказал Нехайчик.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Нехайчик и Александр Гутор могут покинуть команду по окончании сезона.