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Павел Нехайчик: «Мое будущее в Бресте? Надо отдохнуть и принять взвешенное решение»

24.11.2019 18:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Капитан брестского «Динамо» Павел Нехайчик после завоеванного чемпионского титула с командой не стал говорить о своем будущем в Бресте.

– Что с вашим будущим – это открытый вопрос?

– Через неделю у нас матч с минским «Динамо». Это принципиально для болельщиков. Болельщики дружат друг с другом, мы не можем провести ее спустя рукава. Дальше у нас отпуск. Надо отдохнуть и принять взвешенное решение, – сказал Нехайчик.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Нехайчик и Александр Гутор могут покинуть команду по окончании сезона.

 
Теги: Брест
 
 
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Капитан брестского «Динамо» Павел Нехайчик после завоеванного чемпионского титула с командой не стал говорить о своем будущем в Бресте.
 
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