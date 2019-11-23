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Павел Нехайчик: «Мое будущее в Бресте? Надо отдохнуть и принять взвешенное решение»
24.11.2019 18:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Капитан брестского «Динамо» Павел Нехайчик после завоеванного чемпионского титула с командой не стал говорить о своем будущем в Бресте.
– Что с вашим будущим – это открытый вопрос?
– Через неделю у нас матч с минским «Динамо». Это принципиально для болельщиков. Болельщики дружат друг с другом, мы не можем провести ее спустя рукава. Дальше у нас отпуск. Надо отдохнуть и принять взвешенное решение, – сказал Нехайчик.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Нехайчик и Александр Гутор
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Капитан брестского «Динамо» Павел Нехайчик после завоеванного чемпионского титула с командой не стал говорить о своем будущем в Бресте.
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