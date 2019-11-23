Станислав Драгун: «К сожалению, интриги в борьбе за титул уже нет – вина лежит только на нас. В этом сезоне проиграли все, что можно»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун прокомментировал победу над минским «Динамо» (3:0), где он оформил дубль.

«Во всех отношениях важнейший матч. И сам по себе, и с учетом сохранения теоретических шансов на золото, вдобавок заключительный в 2019 году на «Борисов-Арене». Если бы мы снова подвели своих болельщиков, это была бы просто катастрофа. Ведь именно отсутствие побед в двух предыдущих домашних поединках обернулось такой табличной ситуацией.

Думаю, зрители остались довольны тем, как БАТЭ выглядел сегодня. Мы ударно начали, довольно быстро отличились, хорошо отреагировали на попытки «Динамо» сравнять счет, а перед перерывом удвоили перевес. Да и вообще, без сэйвов Плотникова разница выросла бы до сверхкрупной.

В эпизоде с первым голом действовал, как и полагается инсайду. Оказался у чужих ворот, с той позиции было тяжело ударить на исполнение, так что направлял мяч в ближний верхний угол. Получилось так, как и планировал.

11-метровый? В список пенальтистов тренерский штаб включил меня, Женю Березкина и Неманью Милича. В итоге мы посовещались, и я решил :) Если серьезно, то очень хотелось оформить дубль в столь значимом противостоянии.

К сожалению, интриги в борьбе за титул уже нет – вина лежит исключительно на нас. В нынешнем сезоне проиграли все, что можно... Главное – как отреагируем на произошедшее, как будем дальше жить, тренироваться, выступать. Каждому необходимо задуматься об этом...» – сказал Драгун.