ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Станислав Драгун: «К сожалению, интриги в борьбе за титул уже нет – вина лежит только на нас. В этом сезоне проиграли все, что можно»

24.11.2019 19:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун прокомментировал победу над минским «Динамо» (3:0), где он оформил дубль.

«Во всех отношениях важнейший матч. И сам по себе, и с учетом сохранения теоретических шансов на золото, вдобавок заключительный в 2019 году на «Борисов-Арене». Если бы мы снова подвели своих болельщиков, это была бы просто катастрофа. Ведь именно отсутствие побед в двух предыдущих домашних поединках обернулось такой табличной ситуацией.

Думаю, зрители остались довольны тем, как БАТЭ выглядел сегодня. Мы ударно начали, довольно быстро отличились, хорошо отреагировали на попытки «Динамо» сравнять счет, а перед перерывом удвоили перевес. Да и вообще, без сэйвов Плотникова разница выросла бы до сверхкрупной.

В эпизоде с первым голом действовал, как и полагается инсайду. Оказался у чужих ворот, с той позиции было тяжело ударить на исполнение, так что направлял мяч в ближний верхний угол. Получилось так, как и планировал.

11-метровый? В список пенальтистов тренерский штаб включил меня, Женю Березкина и Неманью Милича. В итоге мы посовещались, и я решил :) Если серьезно, то очень хотелось оформить дубль в столь значимом противостоянии.

К сожалению, интриги в борьбе за титул уже нет – вина лежит исключительно на нас. В нынешнем сезоне проиграли все, что можно... Главное – как отреагируем на произошедшее, как будем дальше жить, тренироваться, выступать. Каждому необходимо задуматься об этом...» – сказал Драгун.

Драгун забил два и подразнил фанатов «Динамо», «Гомель» вылетел, за стыки будет заруба – что еще было интересное в туре

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун прокомментировал победу над минским «Динамо» (3:0), где он оформил дубль.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Павел Нехайчик: «Мое будущее в Бресте? Надо отдохнуть и принять взвешенное решение»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика