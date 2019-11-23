Виктор Лукашенко поздравил брестское «Динамо»: «Вы сделали для города, для себя и вообще для нашей страны очень большой праздник»

Источник материала: Tribuna.com

Вице-президент НОК и сын Александра Лукашенко Виктор поздравил брестское «Динамо» с победой в чемпионате и передал слова от президента Беларуси.

– То, что сделали все остальные здесь присутствующие, по-другому как революция в футбольном мире – это не назовешь. Поэтому – с победой вас!

Ребят, я хочу передать поздравления от руководителя нашего государства, от нашего президента, от президента НОК – Александра Лукашенко. Говорить много не буду. Вы знаете, ни разу не было еще, чтобы в нашем турнире были чемпионы и их бы поздравлял бы президент. Вы, наверное, первые. Может, я ошибаюсь, но вы первые. Думаю, через несколько минут официальное поздравление выйдет.

Поздравляю вас с победой! С праздником! Вы сделали для города, для себя и вообще для нашей страны очень большой праздник. С победой вас! Дай бог вам здоровья! И гуляйте, отдыхайте, балдейте! :) А вот эти рюмки – это водка президента. Она нигде не продается. Это чисто для вашей команды от нас от всех, – сказал Виктор Лукашенко.

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