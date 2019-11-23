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Алексей Бага: «Поболовец сказал, что эра БАТЭ закончилась? А это кто? О чем он может сказать?»
24.11.2019 20:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после матча с минским «Динамо» (3:0) ответил на словах бывшего директора «Гомеля» Евгения Поболовца о том, что эра борисочан закончилась.
Напомним, сегодня брестское «Динамо» прервало 13-летнию серию чемпионств БАТЭ.
– Можно ли сказать, что эра БАТЭ закончилась? Или эта локальная неудача и в следующем году эпоха продолжится?
– От чего нужно оттолкнуться, чтобы сейчас дать ответ? От того, что кто-то будет комплектоваться, поменяется курс доллара, понастроят стадионов? Откуда я знаю, что завтра будет с соперниками и непосредственно с каждым из нас? Откуда я знаю, что будет в двадцатом году – эра или не эра? Нет, конечно, ничего не закончилось. Еще раз говорю: в спорте бывает всякое. Как на сегодняшний день сказать, что мы сдали и следующие 20 лет не будем играть, тренироваться?
– Евгений Поболовец как-то сказал.
– А кто это? Вот я вам задаю вопрос: Евгений Поболовец – это кто?
– Бывший директор «Гомеля».
– Бывших не бывает. Кто он сейчас? Журналист СТВ? Что-то я его ни разу не видел с лейбочкой СТВ. А, так он не в спорте? Тогда вопрос снимается. О чем он может, сказать, если он не в спорте, ####?
– Получилось громко хлопнуть дверью? Настраивали ли команду на разгромную победу?
– Настраивали на хорошую игру, с хорошим соперником. Хорошо готовились. Были потери и проблемы, поэтому очень рад, что так закончилось.
Если вопросов в стиле Поболовца нет, я пошел, – сказал Бага после недолгого молчания из зала и покинул его, – сказал Бага.
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после матча с минским «Динамо» (3:0) ответил на словах бывшего директора «Гомеля» Евгения Поболовца о том, что эра борисочан...
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