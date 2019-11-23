Алексей Бага: «Поболовец сказал, что эра БАТЭ закончилась? А это кто? О чем он может сказать?»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после матча с минским «Динамо» (3:0) ответил на словах бывшего директора «Гомеля» Евгения Поболовца о том, что эра борисочан закончилась.

Напомним, сегодня брестское «Динамо» прервало 13-летнию серию чемпионств БАТЭ.

– Можно ли сказать, что эра БАТЭ закончилась? Или эта локальная неудача и в следующем году эпоха продолжится?

– От чего нужно оттолкнуться, чтобы сейчас дать ответ? От того, что кто-то будет комплектоваться, поменяется курс доллара, понастроят стадионов? Откуда я знаю, что завтра будет с соперниками и непосредственно с каждым из нас? Откуда я знаю, что будет в двадцатом году – эра или не эра? Нет, конечно, ничего не закончилось. Еще раз говорю: в спорте бывает всякое. Как на сегодняшний день сказать, что мы сдали и следующие 20 лет не будем играть, тренироваться?

– Евгений Поболовец как-то сказал.

– А кто это? Вот я вам задаю вопрос: Евгений Поболовец – это кто?

– Бывший директор «Гомеля».

– Бывших не бывает. Кто он сейчас? Журналист СТВ? Что-то я его ни разу не видел с лейбочкой СТВ. А, так он не в спорте? Тогда вопрос снимается. О чем он может, сказать, если он не в спорте, ####?

– Получилось громко хлопнуть дверью? Настраивали ли команду на разгромную победу?

– Настраивали на хорошую игру, с хорошим соперником. Хорошо готовились. Были потери и проблемы, поэтому очень рад, что так закончилось.

Если вопросов в стиле Поболовца нет, я пошел, – сказал Бага после недолгого молчания из зала и покинул его, – сказал Бага.

ВИДЕО (отметка с 7.17)

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