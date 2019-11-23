Лукашенко поздравил брестское «Динамо»: «Благодаря профессиональному подходу вы смогли без госфинансирования уверенно стать на ноги, покорить сердца болельщиков»

Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив брестского «Динамо» с завоеванием золотых медалей чемпионата Беларуси.

«За короткое время в Бресте создана отличная команда, которая составила реальную конкуренцию лидерам белорусского футбола, привнесла в чемпионат новые идеи и яркие эмоции. Благодаря профессиональному подходу вы смогли без государственного финансирования уверенно стать на ноги, покорить сердца многочисленных болельщиков, до отказа заполняющих трибуны спорткомплекса «Брестский».

Вы доказали, что мечты становятся реальностью, а цель достижима, если двигаться к ней настойчиво и решительно», – говорится в поздравлении президента.

Как отмечает БелТА, он выразил пожелание, чтобы успех команды из города над Бугом послужил примером для других клубов и дал новый импульс развитию футбола. Дружному и трудолюбивому коллективу «Динамо-Брест» Президент пожелал не сбавлять обороты и громко заявить о себе на европейском уровне.

Набрав 72 очка, брестское «Динамо» стало недосягаемо для преследователя 15-кратного чемпиона Беларуси БАТЭ, который с 2006 года выигрывал золотые медали.

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