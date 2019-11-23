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Марадона на русском написал брестскому «Динамо»: «Мои поздравления!

24.11.2019 21:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший председатель брестского «Динамо», легенда мирового футбола Диего Марадона поздравил брестский клуб с завоеванием золотых медалей чемпионата Беларуси.

«Я очень рад поздравить игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб «Динамо» с сегодняшним чемпионством в белорусской лиге!», – написал Марадона в инстаграме.

«Мои поздравления!!!

 
 
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Бывший председатель брестского «Динамо», легенда мирового футбола Диего Марадона поздравил брестский клуб с завоеванием золотых медалей чемпионата Беларуси.
 
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