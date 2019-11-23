|
Марадона на русском написал брестскому «Динамо»: «Мои поздравления!
24.11.2019 21:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший председатель брестского
«Я очень рад поздравить игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб «Динамо» с сегодняшним чемпионством в белорусской лиге!», – написал Марадона в
«Мои поздравления!!!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший председатель брестского «Динамо», легенда мирового футбола Диего Марадона поздравил брестский клуб с завоеванием золотых медалей чемпионата Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)