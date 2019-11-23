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Пляжный футбол. Чемпионат мира. Беларусь сыграет с Сенегалом

24.11.2019 17:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

С 23 по 25 ноября проходят матчи второго тура чемпионата мира по пляжному футболу.  

Пляжный футбол

Чемпионат мира

Асунсьон, Парагвай

Групповой этап

1-й тур

Группа C

24 ноября

Россия – ОАЭ – 22.15

25 ноября

Беларусь – Сенегал – 1.25

Положение в группе: Беларусь – 3 очка (1 игра), Россия – 3 (1), Сенегал – 0 (1), ОАЭ – 0 (1).

Группа B

23 ноября

Таити – Мексика – 22.15

24 ноября

Уругвай – Италия – 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)

Положение в группе: Уругвай – 6 (2), Италия – 3 (2), Мексика – 0 (1), Таити – 0 (1). 

Группа A

23 ноября

США – Япония – 3:4 (2:2, 0:0, 1:2)

24 ноября

Парагвай – Швейцария – 6:7 (1:2, 0:2, 4:1, 1:2 в дополнительное время)

Положение в группе: Япония – 6 (2), Швейцария – 3 (2), Парагвай – 3 (2), США – 0 (2). 

Группа D

24 ноября

Нигерия – Оман – 23.50

25 ноября

Бразилия – Португалия – 3.00

Положение в группе: Португалия – 3 (1), Бразилия – 3 (1), Нигерия – 0 (1), Оман – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

 
 
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С 23 по 25 ноября проходят матчи второго тура чемпионата мира по пляжному футболу.
 
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