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Пляжный футбол. Чемпионат мира. Беларусь сыграет с Сенегалом
24.11.2019 17:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
С 23 по 25 ноября проходят матчи второго тура чемпионата мира по пляжному футболу.
Пляжный футбол
Чемпионат мира
Асунсьон, Парагвай
Групповой этап
1-й тур
Группа C
24 ноября
Россия – ОАЭ – 22.15
25 ноября
Беларусь – Сенегал – 1.25
Положение в группе: Беларусь – 3 очка (1 игра), Россия – 3 (1), Сенегал – 0 (1), ОАЭ – 0 (1).
Группа B
23 ноября
Таити – Мексика – 22.15
24 ноября
Уругвай – Италия – 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)
Положение в группе: Уругвай – 6 (2), Италия – 3 (2), Мексика – 0 (1), Таити – 0 (1).
Группа A
23 ноября
США – Япония – 3:4 (2:2, 0:0, 1:2)
24 ноября
Парагвай – Швейцария – 6:7 (1:2, 0:2, 4:1, 1:2 в дополнительное время)
Положение в группе: Япония – 6 (2), Швейцария – 3 (2), Парагвай – 3 (2), США – 0 (2).
Группа D
24 ноября
Нигерия – Оман – 23.50
25 ноября
Бразилия – Португалия – 3.00
Положение в группе: Португалия – 3 (1), Бразилия – 3 (1), Нигерия – 0 (1), Оман – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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С 23 по 25 ноября проходят матчи второго тура чемпионата мира по пляжному футболу.
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