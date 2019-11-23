Бернд Штанге: «Думаю, это хорошо, что сменился чемпион в Беларуси. Что не одна команда доминирует»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу Бернд Штанге в передаче «Итоги недели» на телеканале «Беларусь 5» рассказал о впечатлениях от просмотра футбола на «Борисов-Арене», где БАТЭ разгромил минское «Динамо» (3:0).

– Бернд, какими судьбами?

– Я смотрел эту фантастическую игру с участием БАТЭ и минского «Динамо». Очень рад увидеть здесь многих своих друзей.

– Вы хорошо говорите на русском. Продолжаете следить за нашим футболом?

– Думаю, я далеко. Есть коммуникация, видел все игры, знаю очень много о вашем футболе.

– Какое впечатление оставило у вас встреча между национальными сборными Беларуси и Германии?

– Там есть большая разница. Хочу думать позитивно. Мы далеко в международных стандартах. Важно, чтобы БАТЭ и брестское «Динамо» делали международные результаты. Есть Мархель, Кондратьев, другие тренеры.

– Хорошо, что сменился чемпион?

– Думаю, это хорошо, что не одна команда доминирует. Ведь 12 или 13 лет был только БАТЭ. Есть еще Солигорск. Еще одна команда – это хорошо.

– Многие футболисты еще играли в вашей сборной.

– Филипенко был лучшим футболистом сегодня на поле. Это значит, нам нужным футболисты старше 30 лет. Но на нужна молодежь. Есть таланты. Инфраструктура сейчас лучше, чем когда я работал. Каждый год новая арена для хоккея, а ничего для футбола. А сейчас есть арены, это лучше. А нам нужны очень быстрые результаты. Болельщики в Беларуси фантастические, – сказал Штанге в эфире «Беларусь 5».