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Александр Зайцев: «Многие клубы нас тоже поддерживали. Потому что всем хочется сделать чемпионат интереснее. Всем хочется, чтобы о нас говорили в мире»

24.11.2019 22:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев после завоевания командой чемпионства в очередной раз сообщил, что белорусский футбол конкуретноспособен.

– Показалось, что в этом сезоне вы бросили вызов всему белорусскому футболу: БАТЭ и всем. Просто разрывая все шаблоны. Насколько вы были уверены в себе и своей команде?

– Бывали сомнения в отдельные минуты. Но в целом были уверены. Потому что реально банда сложилась классная. Я был не один, потому что явно или не явно многие клубы нас тоже поддерживали. Потому что всем хочется сделать чемпионат интереснее. Всем хочется, чтобы о нас говорили в мире.

И… Ладно, про сборную не будем. Это отдельная тема. Но клубный футбол, крути не крути, сильнее многих соседей. Я это говорил, повторяю и буду повторять.  Просто его надо правильно позиционировать. Я думаю, что мы, как маленький паровозик, где-то этому способствуем, – сказал Зайцев в эфире FCDB TV.

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Теги: Брест
 
 
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Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев после завоевания командой чемпионства в очередной раз сообщил, что белорусский футбол конкуретноспособен.
 
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