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Гуренко не может выиграть у БАТЭ на протяжении 14 матчей подряд

24.11.2019 19:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче чемпионата Беларуси БАТЭ на своем поле разгромил минское «Динамо» (3:0).

Таким образом, главный тренер бело-голубых Сергей Гуренко не может выиграть у борисовского клуба на протяжении 14 матчей подряд.

В следующем туре минское «Динамо» примет новоиспеченных чемпионов – брестское «Динамо».

 
 
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В матче чемпионата Беларуси БАТЭ на своем поле разгромил минское «Динамо» (3:0).
 
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