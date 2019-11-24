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Гуренко не может выиграть у БАТЭ на протяжении 14 матчей подряд
24.11.2019 19:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче чемпионата Беларуси БАТЭ на своем поле разгромил минское «Динамо» (3:0).
Таким образом, главный тренер бело-голубых Сергей Гуренко не может выиграть у борисовского клуба на протяжении 14 матчей подряд.
В следующем туре минское «Динамо» примет новоиспеченных чемпионов – брестское «Динамо».
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В матче чемпионата Беларуси БАТЭ на своем поле разгромил минское «Динамо» (3:0).
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