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«Победы, что объединяют нацию». Как в Гродненской области готовят спортсменов к Олимпийским играм в Токио

24.11.2019 — Новости Спорта | Полымя  
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Источник материала: Полымя

До начала главного спортивного события четырехлетия – Олимпийских игр в Токио – осталось около шести месяцев. Сейчас самый ответственный этап подготовки: за полгода спортсмены должны выйти на пик формы, чтобы показать наилучший результат в карьере.

«Победы, что объединяют нацию». Как в Гродненской области готовят спортсменов к Олимпийским играм в Токио

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время состоявшегося днями Олимпийского собрания НОК поручил проследить за финальной стадией подготовки каждого олимпийца, отметив, что государством для этого созданы все условия:

– Важно подвести каждого спортсмена к максимальному результату. Целенаправленно готовить к жесткой борьбе. Обеспечить всем необходимым на заключительном этапе подготовки. Каждого олимпийца взять на индивидуальный контроль: медицинский, психологический и так далее. Государством сделано немало для спорта высших достижений. Нашим тренировочным базам, аренам, условиям подготовки завидуют многие страны, – отметил глава государства.

«Победы, что объединяют нацию». Как в Гродненской области готовят спортсменов к Олимпийским играм в Токио

Олимпийские медали показывают не только уровень развития спорта. По выступлению атлетов можно судить о состоянии медицины, науки и экономики в стране. Спортсмены на форумах такого масштаба являются лицом государства, а их победы объединяют нацию.

Гродненская область из раза в раз делегирует в национальную команду для участия в Олимпийских играх лучших спортсменов. В 2008 году в Пекине наш регион был представлен 21 спортсменом, в Лондоне-2012 – 19 атлетами, а на последних Играх в Рио-де-Жанейро участвовали 22 спортсмена Гродненщины.

По словам начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олега Андрейчика, выступления спортсменов Принеманья на международных соревнованиях за последние годы свидетельствуют о положительной динамике:

— В 2018 году Министерством спорта и туризма и Национальным олимпийским комитетом Республики Беларусь утверждена Программа подготовки белорусских спортсменов к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. В ее рамках предусмотрено 4 этапа подготовки. На 1-м и 2-м этапах предусматривались мероприятия по отбору спортсменов-кандидатов и выбору стратегии подготовки к Играм. От Гродненской области пока готовят 51 спортсмена в 14 видах спорта.

«Победы, что объединяют нацию». Как в Гродненской области готовят спортсменов к Олимпийским играм в Токио

За истекший период 2019 года завоевано 90 медалей (27 – золотые, 29 – серебряные, 34 – бронзовые), 117 раз спортсмены становились финалистами (4 – 8 место).

«Победы, что объединяют нацию». Как в Гродненской области готовят спортсменов к Олимпийским играм в Токио

«Победы, что объединяют нацию». Как в Гродненской области готовят спортсменов к Олимпийским играм в Токио

Третий этап программы предусматривал выступление белорусской сборной на II Европейских играх в Минске. Гродненские спортсмены внесли значительный вклад в достижения национальной команды на спортивном форуме. Атлеты привнесли в медальную копилку сборной 15 наград в 8 видах спорта.

«Победы, что объединяют нацию». Как в Гродненской области готовят спортсменов к Олимпийским играм в Токио

«Победы, что объединяют нацию». Как в Гродненской области готовят спортсменов к Олимпийским играм в Токио

Завершающий этап – это последние штрихи в формировании конкурентоспособной сборной, что способна взять олимпийские медали. В Гродненской области есть спортсмены, которые регулярно занимают призовые места в континентальных чемпионатах. Это Ольга Мазуренок (марафон, 5-е место на чемпионате мира в Дохе в сложнейших условиях), Ирина Жук  (прыжки с шестом, рекордсменка Беларуси, чей результат уже сейчас позволяет бороться за топ-8),Олег Юреня (гребля на байдарках, бронзовый призер II Европейских игр, 6-е место на чемпионате мира 2019 года) и другие. Для них создаются все необходимые условия, чтобы к лету 2020 года они подошли к Играм в оптимальных кондициях. Оснащаются современным инвентарем те спортивные учреждения и комплексы, что являются базой для подготовки спортсменов. За каждым олимпийцем закреплены врачи-кураторы, которые проводят внеочередные обследования. Основное внимание уделяется гормональному статусу кандидата, а также восстановительным и реабилитационным мероприятиям.

«Победы, что объединяют нацию». Как в Гродненской области готовят спортсменов к Олимпийским играм в Токио

Подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в Гродненской области по олимпийским видам спорта осуществляется на базе 53 детско-юношеских школ (30 из них работают в статусе специализированных школ олимпийского резерва), училища олимпийского резерва с филиалом в Лиде, 13 клубов по игровым видам спорта и 2 областных центров олимпийского резерва.

Источник: grodnonews.by
Текст: Виктор МОХАНЬ

 
Теги: Минск
 
 
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До начала главного спортивного события четырехлетия – Олимпийских игр в Токио – осталось около шести месяцев. Сейчас самый ответственный этап
 
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