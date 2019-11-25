Алыкуловым интересуются «Лех», пражская «Славия» и клуб РПЛ

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Немана» Гулжигит Алыкулов может перейти в в познаньский «Лех» и пражскую «Славию». Об этом в своем твиттере сообщил журналист портала Weszlo.com Пшемыслав Михалик.

Скауты польского клуба следили за игрой футболиста в воскресном матче 29-го тура высшей лиги против «Энергетика-БГУ» (1:1).

По информации Football.by, футболист может продолжить карьеру в клубе РПЛ.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

Агент Осипов: «Алыкулов на карандаше многих клубов. Мы ищем Европу. Самое восточное, что мы рассматриваем – это РПЛ»