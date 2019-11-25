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Алыкуловым интересуются «Лех», пражская «Славия» и клуб РПЛ

25.11.2019 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Немана» Гулжигит Алыкулов может перейти в в познаньский «Лех» и пражскую «Славию». Об этом в своем твиттере сообщил журналист портала Weszlo.com Пшемыслав Михалик.

Скауты польского клуба следили за игрой футболиста в воскресном матче 29-го тура высшей лиги против «Энергетика-БГУ» (1:1).

По информации Football.by, футболист может продолжить карьеру в клубе РПЛ.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

Агент Осипов: «Алыкулов на карандаше многих клубов. Мы ищем Европу. Самое восточное, что мы рассматриваем – это РПЛ»

 
 
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Нападающий «Немана» Гулжигит Алыкулов может перейти в в познаньский «Лех» и пражскую «Славию».
 
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