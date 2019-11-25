ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Личка о ЛЧ: «Наш бюджет несравним с бюджетами участников группового раунда. Надо искать варианты усиления»

25.11.2019 23:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка поделился ожиданиями от старта в квалификации Лиги чемпионов-2020/21.

- Насколько это «Динамо» готово к тому, чтобы соответствовать уровню Лиги чемпионов?

– Много об этом не думал — все-таки нужно было сконцентрироваться на борьбе за золото. Не хотел отвлекаться. Но, если честно, мысли о Лиге чемпионов посещали. Что сказать, в европейском масштабе «Динамо» — еще маленький клуб.

Наш бюджет несравним с бюджетами участников группового раунда. И поэтому следует уважать то, что для белорусского футбола сделал БАТЭ. Пять раз выступать в группе Лиги чемпионов — огромное достижение. Для нас же это новый опыт.

Когда закончится чемпионат, посмотрим, поговорим и решим. Надо искать варианты усиления, но я не хочу менять пять-шесть футболистов. Костяк команды должен сохраниться. А усиление — если только на конкретные позиции. Какие? Сейчас, разумеется, не скажу. Нам еще предстоит разговор с Сергеем Ковальчуком. Но не сомневаюсь, что ключевые игроки останутся в клубе, – сказал Личка.

Александр Глеб: «Будем надеяться, что брестское «Динамо» достойно представит Беларусь в еврокубках и попадет в групповую стадию»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка поделился ожиданиями от старта в квалификации Лиги чемпионов-2020/21.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Комитет по соответствию WADA рекомендует отстранить Россию от всех соревнований на 4 года. Под угрозой Игры-2020 и ЧМ-2022 (The New York Times)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика