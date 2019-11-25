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Личка о ЛЧ: «Наш бюджет несравним с бюджетами участников группового раунда. Надо искать варианты усиления»
25.11.2019 23:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер брестского «Динамо»
- Насколько это «Динамо» готово к тому, чтобы соответствовать уровню Лиги чемпионов?
– Много об этом не думал — все-таки нужно было сконцентрироваться на борьбе за золото. Не хотел отвлекаться. Но, если честно, мысли о Лиге чемпионов посещали. Что сказать, в европейском масштабе «Динамо» — еще маленький клуб.
Наш бюджет несравним с бюджетами участников группового раунда. И поэтому следует уважать то, что для белорусского футбола сделал
Когда закончится чемпионат, посмотрим, поговорим и решим. Надо искать варианты усиления, но я не хочу менять пять-шесть футболистов. Костяк команды должен сохраниться. А усиление — если только на конкретные позиции. Какие? Сейчас, разумеется, не скажу. Нам еще предстоит разговор с Сергеем Ковальчуком. Но не сомневаюсь, что ключевые игроки останутся в клубе, – сказал Личка.
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Личка о ЛЧ: «Наш бюджет несравним с бюджетами участников группового раунда. Надо искать варианты усиления»
Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка поделился ожиданиями от старта в квалификации Лиги чемпионов-2020/21.
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