Россия может лишиться международных турниров. Петербург принимает Евро-2020 и финал ЛЧ-2021

Источник материала: Tribuna.com

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал лишить Россию права проведения крупных соревнований.

9 декабря Исполком WADA рассмотрит рекомендации комитета. Помимо отстранения российских спортсменов от стартов на 4 года, комитет предложил не пускать российских официальных лиц на международные турниры.

Кроме того, Россия может лишиться права проведения крупных международных состязаний с условием, что ранее переданные права на проведение должны быть отозваны, если этому ничего не препятствует. Страна также лишится права на подачу заявок на крупные турниры, в том числе на Олимпийские игры.

В следующем году Россия должна принять матчи футбольного чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге. Финал Лиги чемпионов-2021 также должен состояться в городе на Неве на «Газпром Арене».

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