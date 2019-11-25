Комитет по соответствию WADA рекомендует отстранить Россию от всех соревнований на 4 года. Под угрозой Игры-2020 и ЧМ-2022 (The New York Times)

Источник материала: Tribuna.com

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства ( ) рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года, сообщает The New York Times.

На прошлой неделе стало известно, что комитет по соответствию во главе с Джонатаном Тэйлором рекомендовал лишить статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Исполком должен обсудить этот вопрос на заседании в Париже 9 декабря.

Сообщается, что в отчете комитета содержится предложение отстранить Россию на 4 года от всех крупных международных стартов, в том числе от Олимпийских игр в Токио и Пекине, а также от футбольного .

Таким образом, вторую Олимпиаду подряд российские спортсмены будут в нейтральном статусе без флага и гимна – так же, как в Пхенчхане-2018.

Комитет по соответствию пришел к выводу, что расхождения в данных Московской антидопинговой лаборатории вызваны преднамеренными манипуляциями с целью скрыть положительные допинг-тесты российских спортсменов.

Ожидается, что 9 декабря Исполком согласится с рекомендациями комитета. Российская сторона сможет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде ( ).

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