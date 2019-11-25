Арина Соболенко: «Стыдно за то, как я разошлась с Вадимом Сашуриным»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала об отношениях с Вадимом Сашуриным.

«Мне, конечно, стыдно за то, как я разошлась с Вадимом Сашуриным. Он очень многое сделал для меня. В течение пяти лет он меня оберегал. И я немножечко, наверное, не совсем культурно с ним рассталась. У нас с ним не было ссор, но можно было это сделать как-то по-семейному: разъяснить, поблагодарить. Через какое-то время я позвонила, поблагодарила – и я надеюсь, что он как бы меня простил», – сказала Соболенко в эфире « Макаенка 9 ».

Напомним, что Сашурин у Соболенко на протяжении пяти лет был тренером по физподготовке. Они прекратили сотрудничество в сентябре 2018 года.

Соболенко о комментариях в соцсетях: «Было столько негативных и грязных вещей, столько ненависти, что просто удивлялась»