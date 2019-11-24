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«Фламенго» – чемпион Бразилии. Только «Сантос» с Пеле выигрывал чемпионат и Кубок Либертадорес за один сезон
25.11.2019 08:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Фламенго» стал чемпионом Бразилии.
Команда досрочно гарантировала себе титул после того, как «Палмейрас» проиграл «Гремио» и потерял теоретические шансы на чемпионство.
За четыре тура до конца сезона «Фламенго», который тренирует Жорже Жезуш, опережает ближайших преследователей, «Сантос» и «Палмейрас», на 13 очков.
«Фламенго» стал первой командой с 1963 года, выигравшей и чемпионат Бразилии, и Кубок Либертадорес за один сезон. Тогда это сделал «Сантос», за который выступал Пеле.
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«Фламенго» – чемпион Бразилии. Только «Сантос» с Пеле выигрывал чемпионат и Кубок Либертадорес за один сезон
«Фламенго» стал чемпионом Бразилии.
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