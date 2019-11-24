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Малком: «Фанаты «Барселоны» любят меня и пишут по поводу возвращения»

25.11.2019 08:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Зенита» Малком заявил, что сохраняет теплые отношения с болельщиками своей бывшей команды «Барселоны».

«Могу сказать, что мне пишут по поводу возвращения в «Барселону».

Всякий раз, когда тренер давал мне возможность сыграть, я делал свою работу. И думаю, что делал ее хорошо. Именно поэтому фанаты «Барселоны» любят меня.

Нет, я не жалею о переходе в «Барселону». Я молод и хочу поиграть везде, потому что люблю футбол. «Зенит» дал мне возможность играть в футбол», – сказал Малком в интервью RMC Sport. 

Напомним, Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» этим летом за 40 млн евро. Хавбек провел 2 матча за клуб из Петербурга. В августе он получил травму и продолжает восстановление.

 
 
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Полузащитник «Зенита» Малком заявил, что сохраняет теплые отношения с болельщиками своей бывшей команды «Барселоны».
 
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