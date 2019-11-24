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«Белшина» стала самой посещаемой командой первой лиги в сезоне-2019, «Гранит» – худший по этому показателю

25.11.2019 08:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня завершился сезон-2019 первой лиги чемпионата Беларуси.

«Белшина» стала самой посещаемой командой турнира. В среднем домашние встречи команды собирали 749 зрителей. Второе место заняла «Волна» – 599, третье – «Рух» (590).

Худшими по этому показателю стали «Гранит» (181), «Нафтан» (241) и «Лида» (244).

«Белшина» стала самой посещаемой командой первой лиги в сезоне-2019, «Гранит» – худший по этому показателю

 
 
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