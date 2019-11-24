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«Белшина» стала самой посещаемой командой первой лиги в сезоне-2019, «Гранит» – худший по этому показателю
25.11.2019 08:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня завершился сезон-2019 первой лиги чемпионата Беларуси.
Худшими по этому показателю стали «Гранит» (181),
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«Белшина» стала самой посещаемой командой первой лиги в сезоне-2019, «Гранит» – худший по этому показателю
Сегодня завершился сезон-2019 первой лиги чемпионата Беларуси.
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