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Цилинская об Афинах-2004: «Медаль должна была быть золотая. Но спорт – это политика. И поэтому меня ее просто лишили»
25.11.2019 08:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Восьмикратная чемпионка мира
– Сколько у Вас медалей?
– Взрослых медалей – 51.
– Но среди них нет олимпийского «золота». Не обидно?
– Обидно, досадно, но ладно. На самом деле, об этом я могу говорить спокойно буквально последний год. До этого, конечно, это все для меня было вот так, потому что медаль должна была быть золотая, и это однозначно. Но спорт – это политика. И поэтому меня ее просто лишили.
Было все не совсем честно. Весь мир это видел велосипедный. После этого даже ко мне подошел мой друг – немец Ян Фидлер, который на этой Олимпиаде выиграл свое третье олимпийское «золото». Подошел ко мне, обнял и сказал: «Цилинская, ты все равно самая сильная». Потому что, ну, все видели.
– В одном из интервью Вы сказали, что Олимпиада в Афинах в 2004 году могла сложиться для Вас по-другому.
– Да.
– Вы тогда что имели в виду?
– Ну, вот это «золото» олимпийское, собственно, – сказала Цилинская.
Напомним, Цилинская завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх 2004 года в Афинах.
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Цилинская об Афинах-2004: «Медаль должна была быть золотая. Но спорт – это политика. И поэтому меня ее просто лишили»
Восьмикратная чемпионка мира Наталья Цилинская объяснила, почему у нее нет олимпийского золота.
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