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Цилинская об Афинах-2004: «Медаль должна была быть золотая. Но спорт – это политика. И поэтому меня ее просто лишили»

25.11.2019 08:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Восьмикратная чемпионка мира Наталья Цилинская объяснила, почему у нее нет олимпийского золота.

– Сколько у Вас медалей?

– Взрослых медалей – 51.

– Но среди них нет олимпийского «золота». Не обидно?

– Обидно, досадно, но ладно. На самом деле, об этом я могу говорить спокойно буквально последний год. До этого, конечно, это все для меня было вот так, потому что медаль должна была быть золотая, и это однозначно. Но спорт – это политика. И поэтому меня ее просто лишили.

Было все не совсем честно. Весь мир это видел велосипедный. После этого даже ко мне подошел мой друг – немец Ян Фидлер, который на этой Олимпиаде выиграл свое третье олимпийское «золото». Подошел ко мне, обнял и сказал: «Цилинская, ты все равно самая сильная». Потому что, ну, все видели.

– В одном из интервью Вы сказали, что Олимпиада в Афинах в 2004 году могла сложиться для Вас по-другому.

– Да.

– Вы тогда что имели в виду?

– Ну, вот это «золото» олимпийское, собственно, – сказала Цилинская.

Напомним, Цилинская завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх 2004 года в Афинах.

 
 
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Восьмикратная чемпионка мира Наталья Цилинская объяснила, почему у нее нет олимпийского золота.
 
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