ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вице-президент НОК Беларуси Довгаленок: «Не надо ждать ничего такого сильного от Токио-2020, просто болеть»

25.11.2019 08:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Вице-президент Национального олимпийского комитета Дмитрий Довгаленок поделился мнением о натурализации спортсменов.

– Почему, на ваш взгляд, традиционно сильные дисциплины – такие, как легкая атлетика, плавание, спортивная гимнастика – сейчас переживают какой-то упадок? С чем это связано?

– Легкая атлетика… я бы не сказал. Дело в том, что я думаю, что легкая атлетика взяла сейчас какую-то определенную паузу. Она показала, что у нас – я был очень рад, что помимо метательных групп (мы все видели, что у нас была очень сильная школа метания) – сейчас появилась новая школа по прыжкам. Я очень рад, что появилась новая молодежь, которая показывает мировые результаты.

– Ваш прогноз: чего нам ждать от Токио?

– Надо болеть за наших спортсменов. И, наверное, не «ждать от Токио», а реально радоваться за каждого спортсмена, который выступает в этом Токио. Потому что попадание когда-то на Олимпийское игры – это было уже какое-то самое достижение какого-то спортсмена.

Поэтому, я думаю, наши спортсмены как никто сами хотят выигрывать, сами хотят бороться за медали. Надо болеть. Не надо ждать ничего такого сильного от Токио, просто болеть.

– 2022 год, зимняя Олимпиада. Получается, что мы можем рассчитывать только на фристайлистов: ни лыжники, ни биатлон нам по идее ничего не должны принести.

– Я надеюсь, что все-таки в лыжах сейчас сформируется какая-то команда, которая сможет завоевать право на участие в Олимпийских играх. Я надеюсь, что после этого фурора нашей биатлонной женской команды коллектив сможет перестроиться и собрать за эти практически три года (ну, не три, два) какую-то команду из новых спортсменок, либо из тех, которые уже получили опыт на выступлениях.

Я думаю, что помимо фристайла мы повезем три-четыре вида спорта 100 %.

– Как вы относитесь к натурализации спортсменов?

– Я не за тех спортсменов, которые прибегают сюда за деньги, вот что я хотел бы сказать. Мне больше симпатичны те, которые переезжают и говорят: я хочу здесь жить, мне понравилась ваша страна. Вот за этих я, – сказал Довгаленок.

Александр Лукашенко: «Если на Олимпиаде в Токио не будет результата, никто в спорте из функционеров не задержится»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вице-президент Национального олимпийского комитета Дмитрий Довгаленок поделился мнением о натурализации спортсменов.
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Белшина» стала самой посещаемой командой первой лиги в сезоне-2019, «Гранит» – худший по этому показателю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Слуцк Город

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика