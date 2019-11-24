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Вице-президент НОК Беларуси Довгаленок: «Не надо ждать ничего такого сильного от Токио-2020, просто болеть»
25.11.2019 08:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вице-президент Национального олимпийского комитета Дмитрий Довгаленок поделился мнением о натурализации спортсменов.
– Почему, на ваш взгляд, традиционно сильные дисциплины – такие, как легкая атлетика, плавание, спортивная гимнастика – сейчас переживают какой-то упадок? С чем это связано?
– Легкая атлетика… я бы не сказал. Дело в том, что я думаю, что легкая атлетика взяла сейчас какую-то определенную паузу. Она показала, что у нас – я был очень рад, что помимо метательных групп (мы все видели, что у нас была очень сильная школа метания) – сейчас появилась новая школа по прыжкам. Я очень рад, что появилась новая молодежь, которая показывает мировые результаты.
– Ваш прогноз: чего нам ждать от Токио?
– Надо болеть за наших спортсменов. И, наверное, не «ждать от Токио», а реально радоваться за каждого спортсмена, который выступает в этом Токио. Потому что попадание когда-то на Олимпийское игры – это было уже какое-то самое достижение какого-то спортсмена.
Поэтому, я думаю, наши спортсмены как никто сами хотят выигрывать, сами хотят бороться за медали. Надо болеть. Не надо ждать ничего такого сильного от Токио, просто болеть.
– 2022 год, зимняя
– Я надеюсь, что все-таки в лыжах сейчас сформируется какая-то команда, которая сможет завоевать право на участие в Олимпийских играх. Я надеюсь, что после этого фурора нашей биатлонной женской команды коллектив сможет перестроиться и собрать за эти практически три года (ну, не три, два) какую-то команду из новых спортсменок, либо из тех, которые уже получили опыт на выступлениях.
Я думаю, что помимо фристайла мы повезем три-четыре вида спорта 100 %.
– Как вы относитесь к натурализации спортсменов?
– Я не за тех спортсменов, которые прибегают сюда за деньги, вот что я хотел бы сказать. Мне больше симпатичны те, которые переезжают и говорят: я хочу здесь жить, мне понравилась ваша страна. Вот за этих я, – сказал Довгаленок.
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Вице-президент НОК Беларуси Довгаленок: «Не надо ждать ничего такого сильного от Токио-2020, просто болеть»
Вице-президент Национального олимпийского комитета Дмитрий Довгаленок поделился мнением о натурализации спортсменов.
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