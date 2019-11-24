Вице-президент НОК Беларуси Довгаленок: «Не надо ждать ничего такого сильного от Токио-2020, просто болеть»

Источник материала: Tribuna.com

Вице-президент Национального олимпийского комитета Дмитрий Довгаленок поделился мнением о натурализации спортсменов.

– Почему, на ваш взгляд, традиционно сильные дисциплины – такие, как легкая атлетика, плавание, спортивная гимнастика – сейчас переживают какой-то упадок? С чем это связано?

– Легкая атлетика… я бы не сказал. Дело в том, что я думаю, что легкая атлетика взяла сейчас какую-то определенную паузу. Она показала, что у нас – я был очень рад, что помимо метательных групп (мы все видели, что у нас была очень сильная школа метания) – сейчас появилась новая школа по прыжкам. Я очень рад, что появилась новая молодежь, которая показывает мировые результаты.

– Ваш прогноз: чего нам ждать от Токио?

– Надо болеть за наших спортсменов. И, наверное, не «ждать от Токио», а реально радоваться за каждого спортсмена, который выступает в этом Токио. Потому что попадание когда-то на Олимпийское игры – это было уже какое-то самое достижение какого-то спортсмена.

Поэтому, я думаю, наши спортсмены как никто сами хотят выигрывать, сами хотят бороться за медали. Надо болеть. Не надо ждать ничего такого сильного от Токио, просто болеть.

– 2022 год, зимняя . Получается, что мы можем рассчитывать только на фристайлистов: ни лыжники, ни биатлон нам по идее ничего не должны принести.

– Я надеюсь, что все-таки в лыжах сейчас сформируется какая-то команда, которая сможет завоевать право на участие в Олимпийских играх. Я надеюсь, что после этого фурора нашей биатлонной женской команды коллектив сможет перестроиться и собрать за эти практически три года (ну, не три, два) какую-то команду из новых спортсменок, либо из тех, которые уже получили опыт на выступлениях.

Я думаю, что помимо фристайла мы повезем три-четыре вида спорта 100 %.

– Как вы относитесь к натурализации спортсменов?

– Я не за тех спортсменов, которые прибегают сюда за деньги, вот что я хотел бы сказать. Мне больше симпатичны те, которые переезжают и говорят: я хочу здесь жить, мне понравилась ваша страна. Вот за этих я, – сказал Довгаленок.

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