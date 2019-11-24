Источник материала: Tribuna.com

Средняя посещаемость 29-го тура чемпионата Беларуси составила 2902 зрителей.

Отметим, что брестское второй раз подряд собрало аншлаг на домашней игре.





Средняя посещаемость с начала чемпионата находится на отметке 2501 человек, что на 24 процента больше прошлогоднего показателя на аналогичной дистанции.

Самое популярной командой высшей лиги остается брестское «Динамо». Их домашние встречи собирают в среднем 8839 зрителей. Вторым идет (5050), третьим – «Гомель» (4075).

Наименьший интерес вызывают домашние игры «Энергетика-БГУ» (657), «Минска» (814) и «Городеи» (1089).



