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Средняя посещаемость 29-го тура чемпионата Беларуси составила 2902 зрителей
25.11.2019 10:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Средняя посещаемость 29-го тура чемпионата Беларуси составила 2902 зрителей.
Отметим, что брестское
Средняя посещаемость с начала чемпионата находится на отметке 2501 человек, что на 24 процента больше прошлогоднего показателя на аналогичной дистанции.
Самое популярной командой высшей лиги остается брестское «Динамо». Их домашние встречи собирают в среднем 8839 зрителей. Вторым идет
Наименьший интерес вызывают домашние игры «Энергетика-БГУ» (657), «Минска» (814) и «Городеи» (1089).
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Средняя посещаемость 29-го тура чемпионата Беларуси составила 2902 зрителей.
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