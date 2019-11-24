ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Средняя посещаемость 29-го тура чемпионата Беларуси составила 2902 зрителей

25.11.2019 10:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Средняя посещаемость 29-го тура чемпионата Беларуси составила 2902 зрителей.

Отметим, что брестское «Динамо» второй раз подряд собрало аншлаг на домашней игре.

Средняя посещаемость 29-го тура чемпионата Беларуси составила 2902 зрителей

Средняя посещаемость с начала чемпионата находится на отметке 2501 человек, что на 24 процента больше прошлогоднего показателя на аналогичной дистанции.

Самое популярной командой высшей лиги остается брестское «Динамо». Их домашние встречи собирают в среднем 8839 зрителей. Вторым идет БАТЭ (5050), третьим – «Гомель» (4075).

Наименьший интерес вызывают домашние игры «Энергетика-БГУ» (657), «Минска» (814) и «Городеи» (1089).

Средняя посещаемость 29-го тура чемпионата Беларуси составила 2902 зрителей

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средняя посещаемость 29-го тура чемпионата Беларуси составила 2902 зрителей.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Соболенко объявила о помолвке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Вороновская газета
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика