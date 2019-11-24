Соболенко объявила о помолвке

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в шоу «Макаенка 9» объявила о помолвке.

– Я не очень хочу это комментировать. Это просто помолвка, свадьбы не будет. Просто помолвлена. Я просто такой человек, немножко против свадеб.

– Слухов же много ходит…

– Нет, это не Дмитрий Турсунов.

– Человек из Беларуси?

– Нет, – сказала Соболенко.