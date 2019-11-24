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Соболенко объявила о помолвке
25.11.2019 10:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская теннисистка Арина Соболенко в шоу
– Я не очень хочу это комментировать. Это просто помолвка, свадьбы не будет. Просто помолвлена. Я просто такой человек, немножко против свадеб.
– Слухов же много ходит…
– Нет, это не Дмитрий Турсунов.
– Человек из Беларуси?
– Нет, – сказала Соболенко.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко в шоу «Макаенка 9» объявила о помолвке.
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