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Михаил Вергеенко: «Может быть, нынешняя относительная неудача – серебряные медали, поможет БАТЭ в дальнейшем»
25.11.2019 13:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Заместитель председателя АБФФ Михаил Вергеенко поделился мнением о втором месте
«Может быть, нынешняя относительная неудача – серебряные медали, о которых другие могут только мечтать, поможет борисовчанам в дальнейшем. Они проанализируют свои ошибки и в новом сезоне докажут, что их не стоить сбрасывать со счетов, ведь не зря говорят, что иногда лучше сделать шаг назад, разобраться в себе, чтобы потом подняться на новый уровень», – сказал Вергеенко.
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Михаил Вергеенко: «Может быть, нынешняя относительная неудача – серебряные медали, поможет БАТЭ в дальнейшем»
Заместитель председателя АБФФ Михаил Вергеенко поделился мнением о втором месте БАТЭ.
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