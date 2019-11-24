Михаил Вергеенко: «Может быть, нынешняя относительная неудача – серебряные медали, поможет БАТЭ в дальнейшем»

Источник материала: Tribuna.com

Заместитель председателя АБФФ Михаил Вергеенко поделился мнением о втором месте .

«Может быть, нынешняя относительная неудача – серебряные медали, о которых другие могут только мечтать, поможет борисовчанам в дальнейшем. Они проанализируют свои ошибки и в новом сезоне докажут, что их не стоить сбрасывать со счетов, ведь не зря говорят, что иногда лучше сделать шаг назад, разобраться в себе, чтобы потом подняться на новый уровень», – сказал Вергеенко.

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