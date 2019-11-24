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Клопп о «Золотом мяче»: «Месси – лучший игрок поколения. Но ван Дейк – лучший игрок прошлого сезона»
25.11.2019 14:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру Вирджила ван Дейка и Лионеля Месси, претендентов на «Золотой мяч».
«Если давать «Золотой мяч» лучшему игроку поколения, то его всегда можно отдавать Лионелю Месси. Но если давать его лучшему игроку прошлого сезона – им был Вирджил ван Дейк.
Я не знаю, как все сработает, но именно я так все и вижу. Если лучший игрок из всех – Лионель. Если лучший прошлого сезона – Вирджил. Посмотрим», – сказал Клопп.
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Клопп о «Золотом мяче»: «Месси – лучший игрок поколения. Но ван Дейк – лучший игрок прошлого сезона»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру Вирджила ван Дейка и Лионеля Месси, претендентов на «Золотой мяч».
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