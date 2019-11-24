Соболенко о комментариях в соцсетях: «Было столько негативных и грязных вещей, столько ненависти, что просто удивлялась»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская теннисистка рассказала о комментаторах в социальных сетях.

– Почувствовала, что люди начинают меня не любить, потому что не знают. Попыталась стать поближе, рассказать о себе в социальных сетях.

– Был момент, когда ты закрывала публикации для комментариев.

– Да, был. Была начинающим игроком и очень сильно на это обращала внимание. На негативные комментарии. Конечно, все говорят, что должно быть все равно. Красиво звучит, но реальность такова, что ты видишь эти комментарии. И все равно об этом думаешь.

Было столько негативных и грязных вещей, столько ненависти, что просто удивлялась. Думала: «Вот ты же сидишь там на диване, ты нормальный человек и пишешь такие вещи. Ну как?» Очень сильно разозлилась и закрыла доступ, – сказала Соболенко.