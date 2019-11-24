«Динамо» Минск: «Мы искренне рады, что буква «Д» снова поднялась над белорусским футболом»

Источник материала: Tribuna.com

Минское поздравило брестское с чемпионством.

«Футбольный клуб «Динамо» Минск поздравляет игроков, тренерский штаб, руководителей, болельщиков и всех брестчан с долгожданной победой. Это был долгий, тернистый путь, но сегодня в вашем городе настоящий праздник, который вы действительно заслужили.

Мы искренне рады, что буква «Д» снова поднялась над белорусским футболом. Желаем вам удачного и достойного дебюта в в новом сезоне. С чемпионством вас, «берасцейцы»! – опубликовано на сайте клуба.

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