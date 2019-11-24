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«Динамо» Минск: «Мы искренне рады, что буква «Д» снова поднялась над белорусским футболом»

25.11.2019 16:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» поздравило брестское с чемпионством. 

«Футбольный клуб «Динамо» Минск поздравляет игроков, тренерский штаб, руководителей, болельщиков и всех брестчан с долгожданной победой. Это был долгий, тернистый путь, но сегодня в вашем городе настоящий праздник, который вы действительно заслужили.

Мы искренне рады, что буква «Д» снова поднялась над белорусским футболом. Желаем вам удачного и достойного дебюта в Лиге Чемпионов в новом сезоне. С чемпионством вас, «берасцейцы»! – опубликовано на сайте клуба. 

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Теги: Брест, Минск
 
 
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