Иван Караичев: «Слезы Милевского говорят о том, что чемпион у нас настоящий. Чемпионат настоящий»

Источник материала: Tribuna.com

Специалист по PR Иван Караичев подвел итог футбольного сезона.

«Очень рад чемпионству Бреста. Во-первых, город не чужой. Во-вторых, чемпионат наконец-то растормошили. Игру Бреста против было интереснее смотреть, чем топовые матчи ведущих чемпионатов.

Слезы Милевского говорят о том, что чемпион у нас настоящий. Чемпионат настоящий.

Кстати, и маркетинг с пиаром в Бресте стали лучше. Не вешайте ярлыки на людей и клубы», – написал Караичев своем Facebook.

Ранее Караичев являлся начальником отдела маркетинга и связей со СМИ БГК имени Мешкова.