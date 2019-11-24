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Иван Караичев: «Слезы Милевского говорят о том, что чемпион у нас настоящий. Чемпионат настоящий»
25.11.2019 18:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Специалист по PR Иван Караичев подвел итог футбольного сезона.
«Очень рад чемпионству Бреста. Во-первых, город не чужой. Во-вторых, чемпионат наконец-то растормошили. Игру Бреста против
Слезы Милевского говорят о том, что чемпион у нас настоящий. Чемпионат настоящий.
Кстати, и маркетинг с пиаром в Бресте стали лучше. Не вешайте ярлыки на людей и клубы», – написал Караичев своем
Ранее Караичев являлся начальником отдела маркетинга и связей со СМИ БГК имени Мешкова.
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Специалист по PR Иван Караичев подвел итог футбольного сезона.
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