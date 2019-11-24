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Александр Глеб: «Будем надеяться, что брестское «Динамо» достойно представит Беларусь в еврокубках и попадет в групповую стадию»

25.11.2019 19:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Ислочи» Александр Глеб поделился мнением об игре брестского «Динамо».

«Постоянно полные трибуны, праздник, здорово! Они сделали свое дело. Теперь будем надеяться, что они («Динамо» Брест – прим) достойно представят нашу страну в еврокубках и попадут в групповую стадию

Борисовчане были не хуже чемпиона, как и «Шахтер». Просто Бресту удалось пройти весь чемпионат более стабильно. Такая конкуренция делает весь белорусский футбол гораздо интереснее», – сказал Глеб.

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Теги: Брест
 
 
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