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Александр Глеб: «Будем надеяться, что брестское «Динамо» достойно представит Беларусь в еврокубках и попадет в групповую стадию»
25.11.2019 19:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Ислочи» Александр Глеб поделился мнением об игре брестского «Динамо».
«Постоянно полные трибуны, праздник, здорово! Они сделали свое дело. Теперь будем надеяться, что они («Динамо»
Борисовчане были не хуже чемпиона, как и
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Александр Глеб: «Будем надеяться, что брестское «Динамо» достойно представит Беларусь в еврокубках и попадет в групповую стадию»
Полузащитник «Ислочи» Александр Глеб поделился мнением об игре брестского «Динамо».
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