У ЦСКА 50 побед в 90 матчах в РПЛ при Гончаренко. Он занимает 3-е место среди тренеров ЦСКА по числу побед в чемпионате

Источник материала: Tribuna.com

выиграл у «Крыльев Советов» (1:0) в рамках 17-го тура чемпионата России.

Этот матч стал для московского клуба 90-м в РПЛ под руководством главного тренера . Вместе с ЦСКА 42-летний специалист одержал 50 побед, 22 раза сыграл вничью и потерпел 18 поражений с общим счетом 146:66.

Гончаренко занимает третье место среди тренеров ЦСКА по числу побед в РПЛ. Больше матчей выиграли только Валерий Газзаев (113) и (128).

Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года.