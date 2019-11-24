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У ЦСКА 50 побед в 90 матчах в РПЛ при Гончаренко. Он занимает 3-е место среди тренеров ЦСКА по числу побед в чемпионате

25.11.2019 20:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

ЦСКА выиграл у «Крыльев Советов» (1:0) в рамках 17-го тура чемпионата России. 

Этот матч стал для московского клуба 90-м в РПЛ под руководством главного тренера Виктора Гончаренко. Вместе с ЦСКА 42-летний специалист одержал 50 побед, 22 раза сыграл вничью и потерпел 18 поражений с общим счетом 146:66. 

Гончаренко занимает третье место среди тренеров ЦСКА по числу побед в РПЛ. Больше матчей выиграли только Валерий Газзаев (113) и Леонид Слуцкий (128).

Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. 

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У ЦСКА 50 побед в 90 матчах в РПЛ при Гончаренко. Он занимает 3-е место среди тренеров ЦСКА по числу побед в чемпионате

 
 
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