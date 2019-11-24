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У ЦСКА 50 побед в 90 матчах в РПЛ при Гончаренко. Он занимает 3-е место среди тренеров ЦСКА по числу побед в чемпионате
25.11.2019 20:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Этот матч стал для московского клуба 90-м в РПЛ под руководством главного тренера
Гончаренко занимает третье место среди тренеров ЦСКА по числу побед в РПЛ. Больше матчей выиграли только Валерий Газзаев (113) и
Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года.
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У ЦСКА 50 побед в 90 матчах в РПЛ при Гончаренко. Он занимает 3-е место среди тренеров ЦСКА по числу побед в чемпионате
ЦСКА выиграл у «Крыльев Советов» (1:0) в рамках 17-го тура чемпионата России.
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