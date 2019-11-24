Николай Ходасевич: «Эра БАТЭ, конечно, не заканчивается. Как же глупо об этом говорить»

Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич поразмышлял о будущем БАТЭ.

«Эра БАТЭ, конечно, не заканчивается. Как же глупо прямо сейчас, в конце этого сезона, говорить, что эра БАТЭ заканчивается. Посмотрите хотя бы, в классико БАТЭ побеждает 3:0, посмотрите, сколько очков БАТЭ набирал на протяжении предыдущих лет и сколько набирает в этом году. Я думаю, что и в последнем туре борисовчане будут играть на победу и возьмут свои три очка. Просто появился соперник, который выдал больше и показал феноменальный результат.

Эра не заканчивается, а наступает эра зимовки, межсезонье наступает в Борисове, где нужно провести большой анализ работы, которая была проделана или не доделана, определиться наконец-то с главным тренером, учесть все ошибки, которые были допущены.

И мне кажется, что с точки зрения мотивации и того опыта, который никуда не денется, Борисов в следующем году может стать сильнее себя настоящего. К этому не то, что все предпосылки есть, к этому вся история подталкивает, – сказал Ходасевич на своем YouTube-канале .

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