ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Николай Ходасевич: «В минском «Динамо» не могут объявить собственника. Мне кажется, что там его уже не будет»

25.11.2019 20:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о том, что происходит в минском «Динамо».

«Непонятно, что будет в минском «Динамо». Там никак не могут окончательно объявить собственника. Мне кажется, что там его уже не будет.

Подтверждается самый худший сценарий, который мне абсолютно не нравится, о котором я уже говорил, что это будет управление Мингорисполкома и где-то будут докидывать денег какие-то спонсоры и там пускай будет потрясающий бюджет, важно понять, кто минским «Динамо» будет руководить, как оно будет комплектоваться и будет ли минское «Динамо» на порядок сильнее работать с аудиторией, чтобы на грандиозном стадионе собиралась внушительная аудитория и минское «Динамо» тоже участвовало в чемпионской борьбе», – сказал Ходасевич на своем YouTube-канале.

Dev.by: Прокопеня и его компании не станут собственниками минского «Динамо». Сделки не будет

Naviny.by: Гуцериев согласился купить минское «Динамо»

Prestigio стал новым официальным партнером клуба минского «Динамо»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о том, что происходит в минском «Динамо».
 
Новости дня
Новости спорта
 
У ЦСКА 50 побед в 90 матчах в РПЛ при Гончаренко. Он занимает 3-е место среди тренеров ЦСКА по числу побед в чемпионате
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика