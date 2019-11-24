Николай Ходасевич: «В минском «Динамо» не могут объявить собственника. Мне кажется, что там его уже не будет»

Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о том, что происходит в минском .

«Непонятно, что будет в минском «Динамо». Там никак не могут окончательно объявить собственника. Мне кажется, что там его уже не будет.

Подтверждается самый худший сценарий, который мне абсолютно не нравится, о котором я уже говорил, что это будет управление Мингорисполкома и где-то будут докидывать денег какие-то спонсоры и там пускай будет потрясающий бюджет, важно понять, кто минским «Динамо» будет руководить, как оно будет комплектоваться и будет ли минское «Динамо» на порядок сильнее работать с аудиторией, чтобы на грандиозном стадионе собиралась внушительная аудитория и минское «Динамо» тоже участвовало в чемпионской борьбе», – сказал Ходасевич на своем YouTube-канале .

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