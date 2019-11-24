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Генсек брестского «Динамо» Мачульский: «В этой стране все выиграл, можно ехать дальше»

25.11.2019 21:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный секретарь брестского «Динамо» Владимир Мачульский поделился эмоциями от победы в чемпионате.

«В этой стране все выиграл, можно ехать дальше», – написал Мачульский в своем Facebook.

Напомним, что вчера команда Марцела Лички обыграла «Витебск», набрала 72 очка и стала недосягаемой для соперников.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Генеральный секретарь брестского «Динамо» Владимир Мачульский поделился эмоциями от победы в чемпионате.
 
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