|
Генсек брестского «Динамо» Мачульский: «В этой стране все выиграл, можно ехать дальше»
25.11.2019 21:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный секретарь брестского «Динамо» Владимир Мачульский поделился эмоциями от победы в чемпионате.
«В этой стране все выиграл, можно ехать дальше», – написал Мачульский в своем
Напомним, что вчера команда Марцела Лички обыграла
Виктор Лукашенко на афтепати Бреста: душевно поздравил с чемпионством и угостил водкой от президента (она не продается)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный секретарь брестского «Динамо» Владимир Мачульский поделился эмоциями от победы в чемпионате.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)