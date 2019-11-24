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Николай Ходасевич: «Если бы Брест не стал чемпионом при таком таком ресурсе и календаре – это было бы грандиознейшее фиаско»

25.11.2019 21:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич подвел итоги сезона для брестского «Динамо».

«В кадровом потенциале, который сложился в Бресте, и кроется основная причина, почему Брест стал чемпионом. Только в игроках, на мой вкус. Очень многие матчи были выиграны на классе, опыте и характере.

Еще один важный момент в отношении брестского «Динамо» на фоне конкурентов, о котором говорил и еще раз подчеркиваю, — это календарь. Отыграв Суперкубок, проведя полноценный сбор и сражаясь в недельном цикле, имея классную обойму, — любо-дорого. Если бы Брест не стал чемпионом при таком таком ресурсе и таком календаре – это было бы грандиознейшее фиаско. О последствиях его даже не хочу задумываться», – сказал Ходасевич на своем YouTube-канале.

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Теги: Брест
 
 
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Известный журналист Николай Ходасевич подвел итоги сезона для брестского «Динамо».
 
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