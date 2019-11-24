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Николай Ходасевич: «Если бы Брест не стал чемпионом при таком таком ресурсе и календаре – это было бы грандиознейшее фиаско»
25.11.2019 21:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный журналист Николай Ходасевич подвел итоги сезона для брестского «Динамо».
«В кадровом потенциале, который сложился в
Еще один важный момент в отношении брестского «Динамо» на фоне конкурентов, о котором говорил и еще раз подчеркиваю, — это календарь. Отыграв Суперкубок, проведя полноценный сбор и сражаясь в недельном цикле, имея классную обойму, — любо-дорого. Если бы Брест не стал чемпионом при таком таком ресурсе и таком календаре – это было бы грандиознейшее фиаско. О последствиях его даже не хочу задумываться», – сказал Ходасевич на своем
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Николай Ходасевич: «Если бы Брест не стал чемпионом при таком таком ресурсе и календаре – это было бы грандиознейшее фиаско»
Известный журналист Николай Ходасевич подвел итоги сезона для брестского «Динамо».
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